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Экономика

Цены на продукты могут вырасти вслед за стоимостью топлива — СМИ

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Цены на продукты могут вырасти вслед за стоимостью топлива — СМИ

Москва, 18 декабря. Как предупреждают поставщики товаров повседневного спроса и ритейлеры, рост цен на топливо для корпоративных клиентов может спровоцировать подорожание продуктов питания, в первую очередь — скоропортящихся.

Представители логистических компаний, а также поставщики продуктов питания и ритейлеры написали коллективное письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором предупредили председателя правительства о возможном подорожании товаров повседневного спроса в случае повышения цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсант», журналисты которого располагают копией соответствующего письма.  

Как предупреждают представители бизнеса, в том случае, если топливные гиганты повысят цены на бензин на 30%, стоимость перевозок вырастет в среднем на 10%, а вслед за этим подорожают и продукты питания, в первую очередь те, которые нуждаются в максимально быстрой доставке от производителя к потребителю. По ряду позиций подорожание может достигать 8%, пишет «Газета.ру».

Напомним, Минэнерго и ФАС заключили с нефтяными компаниями топливные соглашения, направленные на стабилизацию цен на топливо. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал компании пойти на такой шаг и подписать соглашение. Впрочем, на АЗС нашли способ зарабатывать больше, не меняя цифры на ценниках — многие компании уменьшили или вовсе аннулировали скидки по дисконтным картам.

Автор: Виталий Рыжков
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