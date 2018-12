Киноработа Сергея Дворцевого «Айка» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Москва, 18 декабря. Картина Сергея Дворцевого «Айка», выдвинутая от Казахстана, претендует на получение кинопремии «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке».

Драма Сергея Дворцевого «Айка» стала одним из девяти «иностранных» фильмов, попавших в шорт-лист премии «Оскар».

Отметим, «Айка» — это совместная работа Казахстана, России, Германии, Польши и Китая. Картина повествует о судьбе киргизской девушки, которая приехала на заработки в Москву и, родив ребенка, была вынуждена оставить его в роддоме. Спустя какое-то время Айка начинает поиски брошенного сына.

Конкуренцию картине Сергея Дворцевого составят мексиканский фильм «Рим» Альфонсо Куарона, японская картина «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война», ливанская лента «Капернаум», немецкая Never Look Away, датский фильм «Виновен» и колумбийская лента Birds of Passage.

В лонг-листе премии был представлен и российский фильм «Собибор» Константина Хабенского, которому не удалось войти в число претендентов на «Оскар». Вручение премии американской киноакадемии состоится 24 февраля будущего года.