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Криминальное чтиво: Тарантино отбился от грабителей в своем доме

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Криминальное чтиво: Тарантино отбился от грабителей в своем доме

Лос-Анджелес, 18 декабря. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино отбился от грабителей, которые позарились на имущество знаменитого кинодеятеля.

О том, что в воскресенье ночью в дом автора «Бешенных псов», «Криминального чтива», «Убить Билла» и многих других кинематографических шедевров, влезли злоумышленники, пишет портал TMZ.

К неудаче грабителей Квентин Тарантино в это время находился в своих апартаментах, и, услышав шум, спугнул неизвестных криминальных деятелей. Впрочем, злоумышленники не ушли с пустыми руками, поживившись драгоценностями, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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