Родственники Порошенко и Климкина нашлись в России

Москва, 18 декабря. Родственники президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина нашлись в России.

Поисками занимались сотрудники издания Strana.ua после того, как пока еще президент Украины пригрозил увольнением чиновникам в Киеве в случае обнаружения родни на территории восточного соседа.

В частности, и это не секрет, старший сын украинского лидера Алексей женат на уроженке Петербурга Юлии Алихановой (девичья фамилия), родители которой проживают в северной столице.

Мама супруги Алексея Порошенко Елена Алиханова работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец Лев Алиханов — военный пенсионер. Кроме того дядя и тетя Юлии проживают в российском Крыму.

Что касается главы внешнеполитического ведомства Украины, то он в 2015 году женился на Марине Михайленко – дочери советского генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, который сейчас проживает в Крыму, сообщает «Газета.ru».

Добавим, что нашлись российские родственники и у других высокопоставленных чиновников Украины, что, в принципе, неудивительно, учитывая общую историю и связи двух государств.

Как накануне сообщало Федеральное агентство новостей, президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ проверять государственных служащих на наличие родственников в России.

Порошенко отметил, что в первую очередь Служба безопасности Украины проверит сотрудников полиции и следственных органов. Он подчеркнул, что «нарушителям» грозят различные последствия, вплоть до увольнения.