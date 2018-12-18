Бывший митрополит Винницкий Симеон рассказал о неприятии украинской автокефалии

Киев, 18 декабря. Бывший митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Симеон, отлученный за участие в так называемом «объединительном соборе» признал, что большая часть духовенства Винницкой епархии отрицательно относится к автокефалии Украины.

Как заявил отлученный митрополит, его бывшие собратья по епархии не поддерживают идею автокефалии, но эта идея уже «превратилась» в церковь.

«У нас уже есть православная церковь на Украине, к которой я присоединился», — сообщил Симеон.

По мнению экс-руководителя Винницкой епархии, число представителей духовенства, поддерживающих «новую» церковь, со временем будет расти.

«Никто не говорит сейчас, что этот процесс прост. Он будет продолжаться еще долго», — заявил бывший митрополит в эфире украинского «Общественного телевидения».

Напомним, в минувшее воскресенье в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», на котором было провозглашено создание «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Проведение собора стало одним из условия предоставления Константинополем Киеву томоса, а само мероприятие должно было объединить «разделенные» украинские церкви — каноническую и раскольническую. Несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко объявил о долгожданной «духовной независимости» страны, по сути никакого объединения украинских церквей не произошло, поскольку на собор явились лишь двое из представителей канонической УПЦ. Да и новая структура — ПЦУ — независима лишь на словах, поскольку подчиняется напрямую Константинополю.

Как сообщает «Газета.ру», двоих архиереев УПЦ отлучили за участие в соборе от церкви, а вновь созданную «объединенную» украинскую церковь объявили нелегитимной как в канонической УПЦ, так и в Русской православной церкви.

«Никакого представительства канонической Украинской православной церкви не было, поэтому все слова, которые звучали до и после собора об объединении трех ветвей православия, — это неправда. Украинская Церковь как не собиралась, так и не пришла», — заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По мнению экспертов, «автокефалия» и бездумные действия Порошенко положили начало глубокому религиозному расколу на Украине, которые может привести к конфликтам между верующими и радикально настроенными сторонниками «постмайданного» украинского правительства.