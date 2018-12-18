ГИБДД предложила отодвинуть щиты с рекламой от проезжей части

Москва, 18 декабря. В Государственной инспекции безопасности дорожного движения России предложили отодвинуть щиты с рекламой от проезжей части — это должно «уменьшить нагрузку на водителей».

С заявлением на тему выступил начальник отдела надзора ГИБДД Леонид Ребриков, по словам которого предложенное нововведение должно быть отражено в федеральном проекте «Дорожные сети».

«Необходимо избавить водителя от информационного блефа, как говорят автоэксперты. Поэтому мы полагаем, что нужно отодвинуть наружную рекламу от проезжей части», — пояснил специалист.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Научного центра ГИБДД Дмитрия Митрошина, данный вопрос пока что находится на стадии обсуждения.

Как напоминает «Газета.ru», согласно ГОСТу рекламные конструкции можно устанавливать только за пределами коридора безопасности — земельных участков, которые прилегают к проезжим частям.