Сирия: посольство РФ призвало Лондон пересмотреть подход к урегулированию в САР

Лондон, 18 декабря. Посольство России в Лондоне призвало власти Британии пересмотреть подход к урегулированию в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в официальном комментарии российской дипломатической миссии.

«Посоветовали бы британской стороне перестать потворствовать тем, кто наносит непосредственный ущерб территориальной целостности этой страны», — цитирует РИА Новости сообщение посольства.

Российские дипломаты призывают власти королевства «отказаться от выдвижения искусственных политических условий для экономического восстановления Сирийской Арабской Республики».

Кроме того, дипломаты акцентировали внимание на том, что на территории Сирии незаконно находится большой военный контингент США, при поддержки которого террористы продолжают дестабилизировать обстановку.

«Известно, что они активно вовлечены в процесс контрабанды нефтепродуктов. Все это, к сожалению, происходит с молчаливого согласия не только США, но и их ближайших союзников – британцев», — также говорится в комментарии.

При этом российские дипломаты отмечают, что преодоление кризиса в Сирии невозможно без вовлеченности в этот процесс всех ведущих мировых держав, сообщает «Газета.ru».