Россия представит в ООН документы, подтверждающие нарушения Украины в Азове
Нью-Йорк, 18 декабря. Российская Федерация представит в Организацию Объединенных Наций документы, которые подтверждают нарушения Украины в Керченском проливе.
С заявлением на тему на заседании генеральной ассамблеи международной организации по вопросу предложенной Украиной резолюции выступил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы намерены юридически подтвердить нарушения Украины в Черном море и оформить это документально», — сказал российский дипломат, добавив, что действия Киев есть не что иное, как нарушение устава в Организации Объединенных Наций.
Полянский напомнил, что российские пограничники действовали строго в рамках закона, пресекая 25 ноября провокационные действия трех украинских кораблей, сообщает телеканал 360.
«Соединенными Штатами Америки, вместо того чтобы образумить «майданный» режим, заставить его услышать голос народа, поставляется оружие и демонстрируется всяческая, в том числе и военная, поддержка», — также заявил дипломат.