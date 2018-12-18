Россия представит в ООН документы, подтверждающие нарушения Украины в Азове

Нью-Йорк, 18 декабря. Российская Федерация представит в Организацию Объединенных Наций документы, которые подтверждают нарушения Украины в Керченском проливе.

С заявлением на тему на заседании генеральной ассамблеи международной организации по вопросу предложенной Украиной резолюции выступил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы намерены юридически подтвердить нарушения Украины в Черном море и оформить это документально», — сказал российский дипломат, добавив, что действия Киев есть не что иное, как нарушение устава в Организации Объединенных Наций.

Полянский напомнил, что российские пограничники действовали строго в рамках закона, пресекая 25 ноября провокационные действия трех украинских кораблей, сообщает телеканал 360.