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США пытаются разжечь войну между РФ и Украиной — зампостпреда РФ при ООН

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США пытаются разжечь войну между РФ и Украиной — зампостпреда РФ при ООН

Нью-Йорк, 18 декабря. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются развязать полномасштабную войну между братскими народами России и Украины.

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, Полянский заявил, что США, вместо того, чтобы «образумить» украинские власти и заставить их услышать «голос» народа, всеми силами нагнетают обстановку, оказывая Киеву военную поддержку, в том числе, поставляя вооружения.

«Такие действия наводят на мысль, что в Вашингтоне стремятся не просто столкнуть два братских народа, но и развязать между ними полномасштабную войну», — заявил дипломат.  

По мнению зампостпреда, Соединенные Штаты пугают коллег по НАТО «российской угрозой», но все больше стран осознают, что единственной угрозой миру на планете остаются сами США.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что на заседании Генассамблеи ООН простым большинством голосов была принята предложенная Украиной резолюция против «милитаризации» Крыма.

Автор: Виталий Рыжков
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