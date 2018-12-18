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В России выросло число иностранцев, получивших российское гражданство

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паспорт гражданина РФ

Москва, 18 декабря. В текущем году в Российской Федерации выросло число иностранных граждан, получивших российский паспорт.

Как говорится в пресс-релизе, который был размещен на официальном сайте министерства, в уходящем году получили гражданство РФ более 239 тысяч человек, что на четыре процентных пункта больше, чем в прошлом году.

С другой стороны, отмечают в министерстве внутренних дел, на миграционный учет за неполный 2018 год было поставлено почти 16,5 миллионов человек, что на 11,5% меньше, чем за АППГ, сообщает телеканал 360.

«В Российскую Федерацию преимущественно въезжают граждане из стран Содружества Независимых Государств. Лидерами являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Украина», — дополнительно сообщили в МВД РИА Новости.

Автор: Константин Терехов
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