В России выросло число иностранцев, получивших российское гражданство

Москва, 18 декабря. В текущем году в Российской Федерации выросло число иностранных граждан, получивших российский паспорт.

Как говорится в пресс-релизе, который был размещен на официальном сайте министерства, в уходящем году получили гражданство РФ более 239 тысяч человек, что на четыре процентных пункта больше, чем в прошлом году.

С другой стороны, отмечают в министерстве внутренних дел, на миграционный учет за неполный 2018 год было поставлено почти 16,5 миллионов человек, что на 11,5% меньше, чем за АППГ, сообщает телеканал 360.