В МВФ будут решать вопрос о выделении нового кредита Украине в размере $3,9 млрд

Вашингтон, 18 декабря. Эксперты Международного валютного фонда во вторник 18 декабря примут решение о выделении или не выделении нового кредита Украине в размере 3,9 миллиардов долларов.

Информация об этом содержится в опубликованной на официальном сайте учреждения повестке дня – совет управляющих МВФ определится, стоит ли открывать дополнительную кредитную линию Киеву сроком на 14 месяцев.

«Украина. Запрос о резервном кредите и отказ от (предыдущих) договоренностей в рамках расширения финансирования по программе stand-by», — в том числе говорится в официальном сообщении.

Как сообщает РИА Новости, о том, что Украина гипотетически может получить новый займ, на уровне персонала было договорено еще в середине октября, а в конце ноября это подтвердила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард после телефонного разговора с Петром Порошенко.

Украинские власти, в свою очередь, дабы соответствовать всем критериям в получении кредита, приняли государственный бюджет на будущий год с дефицитом 2,3% валового внутреннего продукта, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%.

При этом, как отмечают эксперты, совет управляющих Международного валютного фонда даже не смущает введение в ряде областей Украины военного положения.

«У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения», — пояснили ситуацию в учреждении.

Как напоминает телеканал 360, в конце 2014 году Киев договорился о выделении Украине 17,5 миллиардов долларов. Почти треть бюджета страны на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов.