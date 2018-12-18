В рамках парада на Красной площади покажут новейшую российскую артсистему «Лотос»

Москва, 18 декабря. В будущем году в ходе парада 9 мая на Красной площади впервые представят новейшую пушку-миномет «Лотос».

День Победы в 2019 году будет отмечен показом очередной новинки из отечественной военной техники. Как ожидается, в параде на Красной площади примут участие 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С42 «Лотос», созданные специально для подразделений ВДВ.

Российские «Лотосы» совмещают в себе преимущества гаубиц и минометов. Они способны вести огонь с закрытых позиций по площадям, а также точечно «выбивать» цели одиночными выстрелами. Управление огнем производится с помощью компьютерной системы.

Самоходки способны неплохо прятаться от противника, поскольку изготовлены с применением технологий малой радиоэлектронной заметности «стелс».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ, «Лотосы» примут участие в параде в составе колонны бронетехники ВДВ. В будущем же году начнутся их испытания.

Отметим, самоходные артиллерийские орудия предполагается десантировать с самолетов. «Лотос» способен двигаться по суше со скоростью до 70 км/ч, а также вплавь преодолевать водные преграды.