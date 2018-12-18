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Странные звуки из гроба прервали похороны в Аргентине

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Странные звуки из гроба прервали похороны в Аргентине

Буэнос-Айрес, 18 декабря. Водитель катафалка сообщил родственникам усопшей, что услышал крики и стук, доносящиеся из гроба.

Похоронная процессия направилась в больницу вместо кладбища в Аргентине. Родственники умершей женщины поспешили удостовериться в том, что она действительно мертва, поскольку водитель катафалка, перевозившего гроб, неожиданно остановился и заявил, что услышал доносящиеся оттуда крики и стук.

Как сообщает The Daily Mail, медики подтвердили, что смерть женщины наступила более суток назад и сообщили, что звуки могли быть вызваны сокращением мышц и голосовых связок усопшей.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в США житель штата Нью-Йорк обнаружил в подвале собственного дома скелет своего отца, которого считали пропавшим без вести на протяжении шести десятков лет. Удивительно, но страшная находка была сделана на Хэллоуин.

Автор: Виталий Рыжков
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