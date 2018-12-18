Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Нью-Йорк, 18 декабря. Большинство стран, представленных на заседании Генеральной ассамблеи ООН, воздержались от голосования по резолюции Украины, направленной против РФ, однако, документ был принят простым большинством голосов — 66 «за», 19 «против» при 72-х воздержавшихся.

Резолюция, предложенная Киевом, гласит, что Генассамблея озабочена «постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией» и «выражает озабоченность в связи с сообщениями о продолжающейся дестабилизации Крыма в результате поставок Российской Федерацией на территорию Украины систем вооружений, включая ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы и военный персонал».

В документе перечисляются и другие обвинения, направленные в адрес России. В частности, в вину Москве ставится проведение военных учений на территории Крымского полуострова, якобы «оккупированного» РФ, а также «милитаризация» и «дестабилизация» обстановки в районе Азовского и Черного морей.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате всенародного референдума, в ходе которого 96,77% участников голосования высказались за возвращение в состав РФ. В Киеве, несмотря на свободное волеизъявление крымчан, по-прежнему считают полуостров украинской «временно оккупированной» территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что регион вошел в состав РФ абсолютно демократическим путем в полном соответствии с международным законодательством. Руководитель страны Владимир Путин заявил, что вопрос по принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Как сообщает «Газета.ру», накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина занимается подготовкой провокации на российско-украинской границе в районе Крыма.