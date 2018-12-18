Археологи установили, как выглядели домашние коты во времена викингов

Копенгаген, 18 декабря. Археологические раскопки в Дании доказали, что кошки, жившие с людьми во времена викингов, уступали в размерах своим современным потомкам. Об этом пишет издание Tech Times.

Изучив останки домашних животных, живших около тысячи лет назад, специалисты отметили, что современные кошки стали крупнее на 16%. Как правило, одомашненные животные склонны уменьшаться в размерах, однако кошки наоборот стали больше. За последнюю тысячу лет масса их тела заметно выросла, а зубы увеличились на 5,5%.

Ученые предположили, что это может быть связано с улучшением условий содержания домашних животных. Во времена викингов кошка использовалась для защиты дома от грызунов и получала существенно меньше заботы, чем ее современные потомки. Сейчас же кошки хорошо питаются и даже получают медицинскую помощь, что позволяет им вырасти относительно крупными, пишет «Газета.ру».