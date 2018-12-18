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Турист рассмешил пользователей Сети, уронив смартфон в яму с крокодилами

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Турист рассмешил пользователей Сети, уронив смартфон в яму с крокодилами

Сан-Хосе, 18 декабря. В Коста-Рике турист уронил свой телефон в яму, кишащую крокодилами, после чего стал объектом насмешек для пользователей Сети.

Попытка сфотографировать крокодилов во время семейного отдыха в Коста-Рике плачевно закончилась для туриста по имени Дилан Роос — в какой-то момент он выпустил из рук свой смартфон и тот упал в небольшой водоем, кишащий земноводными хищниками.

Приятель Рооса запечатлел этот момент на видео, которое моментально стало «вирусным» в сети, набрав за короткий срок более 350 тысяч просмотров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excellent hands. #hahahaha #thisoneshallpass #droppedit #hugedrop #testmatchhopeful ???? @tylerroos

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Традиционно, среди интернет-пользователей нашлись те, кто дал незадачливому туристу советы — так, некоторые рекомендовали ему спасти свой смартфон несмотря ни на что. Большинство же просто посмеялись над его реакцией на случившееся.

Ранее «Газета.ру» сообщала о растущей популярности ролика, на котором кот из Японии исполняет «грузинские песни».

Автор: Виталий Рыжков
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