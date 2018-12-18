Клинцевич напомнил США, что российский флот полностью контролирует ситуацию в Черном море

Москва, 18 декабря. Россия готова отреагировать на любые недружественные действия США в Черном море, а ее флот в Севастополе полностью контролирует ситуацию. С таким заявлением выступил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Слова Клинцевича стали реакцией на заявление спецпосланника США по Украине Курта Волкера, заявившего о возможности увеличения военного присутствия Вашингтона в Черном море.

«Нас уже не раз пытались запугать подобными мерами, причем еще до керченского инцидента, и все, как говорится, оборачивалось пустыми хлопотами. Россия - не та страна, на которую можно надавить, и чтобы усвоить это, достаточно хотя бы полистать учебник истории», ― сказал сенатор.

Клинцевич также отметил, что не понимает мотивов США, напомним, что Вашингтон сознательно идет на конфликт с ядерной державой, обладающей военным потенциалом, не уступающим США. Он предостерег США от провокаций, напомним, что российский флот в Севастополе полностью контролирует ситуацию.

Напомним, что в конце ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в территориальные воды РФ, пытаясь прорваться из Черного моря в Азовское. Их опасные маневры и отказ подчиняться законным требования властей РФ привели к тому, что российским пограничникам пришлось задержать украинские корабли. В отношении экипажей кораблей было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.