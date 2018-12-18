Сирия: США столкнулись с проблемами при отправке второго гумконвоя в лагерь «Эр-Рукбан»

Вашингтон, 18 декабря. Власти США столкнулись с проблемами при отправке второго гуманитарного конвоя в сирийский лагерь «Эр-Рукбан». Об этом сообщает спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Да, существуют проблемы со вторым конвоем», ― приводит слова Джеффри РИА Новости.

По его словам, сейчас ООН занята разработкой плана доставки гуманитарной помощи. Джеффри добавил, что проблему, с которыми столкнулись США, не могут быть разрешены также легко, как это было сделано при отправке первого конвоя.

Руководитель национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что идея об отправке второго конвоя в лагерь «Эр-Рукбан» сейчас продвигается по линии ООН. Он подтвердил, что Россия и Сирия согласились поддержать эту инициативу, пишет RT.

Напомним, что прохождение первого конвоя с гуманитарной помощью для жителей «Эр-Рукбана» едва не сорвалось из-за отказа США дать гарантии безопасного прохождения конвоя через контролируемую США зону в районе Ат-Танфа. В российском ЦПВС также обратили внимание на то, что из-за действий американцев в лагере «Эр-Рукбан» образовалась критическая ситуация, а сам лагерь стал «прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористическую группировку «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.