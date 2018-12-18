Москва, 18 декабря. По мнению авторов издания Defence Blog, Россия в случае военного конфликта с Украиной сможет использовать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для уничтожения украинских систем ПВО.

Военный аналитик с Мальты Бабак Тагвей утверждает, что Ка-52, дислоцированные в Крыму, смогут успешно противостоять украинским С-300, развернутым вдоль южной границы. Эксперт сделал такой вывод исходя из данных об учениях, проведенных в российском 39-м полку военной авиации совместно с ПВО РФ в районе Джанкоя.

«В случае войны с Украиной 16 Ка-52 могут быть использованы против объектов наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта», — сообщает Тагвей.

#BREAKING: Today & yesterday, 3rd Squadron of #Russian Army Aviation's 39th Helicopter Regiment have practiced SEAD operation using Ka-52 helicopters from #Dzhankoy, #Crimea. It means, in case of war with #Ukraine, its 16 Ka-52s might be used to destroy SAM sites near frontline! pic.twitter.com/YwMH2eLvV6 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 14 декабря 2018 г.

Военные эксперты назвали российские Ка-52 «убийцами» украинских ПВО, представленных системами С-300. Именно на «Аллигаторы» ляжет основная работа по их ликвидации.

По мнению авторов Defence Blog, в условиях современной войны примерно треть вылетов боевой авиации отводится на противодействие силам противовоздушной обороны противника с целью снизить угрозу от применения ракет класса «земля-воздух».

Ранее «Известия» сообщали о том, что российские Ка-52 будут существенно модернизированы по итогам их применения в Сирии. В первую очередь планируется укрепить бронирование вертолета, повысить прочность кабины, в которой находится экипаж, без увеличения общей массы вертолета.

Кроме того, запланировано модернизировать гиростабилизированную оптико-электронную систему, установленную в носовой части вертолета, а также доработать авиационные средства поражения для увеличения дальности.

Как отмечают эксперты, российские вертолеты Ка-52 зарекомендовали себя наилучшим образом при освобождении Пальмиры в 2017 году, когда они работали в составе разведывательно-ударных комплексов. Вертолеты находили наземные цели и наводили на них штурмовики Су-25 «Грач» для нанесения ракетных ударов.

Что касается военного конфликта с Украиной, то накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет воевать со своим южным соседом и не планирует прекращать отношений с Киевом из-за действий украинского правительства.

Ранее Лавров сообщил, что украинские власти планируют осуществить вооруженную провокацию на границе с Крымом в конце декабря. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова дать решительный ответ в случае возникновения подобных инцидентов.