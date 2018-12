Военные эксперты назвали российские Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

Москва, 18 декабря. По мнению авторов издания Defence Blog, Россия в случае военного конфликта с Украиной сможет использовать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для уничтожения украинских систем ПВО.

Военный аналитик с Мальты Бабак Тагвей утверждает, что Ка-52, дислоцированные в Крыму, смогут успешно противостоять украинским С-300, развернутым вдоль южной границы. Эксперт сделал такой вывод исходя из данных об учениях, проведенных в российском 39-м полку военной авиации совместно с ПВО РФ в районе Джанкоя.

#BREAKING: Today & yesterday, 3rd Squadron of #Russian Army Aviation's 39th Helicopter Regiment have practiced SEAD operation using Ka-52 helicopters from #Dzhankoy, #Crimea. It means, in case of war with #Ukraine, its 16 Ka-52s might be used to destroy SAM sites near frontline! pic.twitter.com/YwMH2eLvV6