В Саратовской области замминистра уволили за «новогодние поборы»

Саратов, 18 декабря. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя руководителя регионального Минсоцразвития Дениса Мильто из-за «поборов к новогодним праздникам», якобы устроенных чиновником.

«Располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию. Не могу доверять такому государственному служащему», — заявил Радаев в ходе совещания, посвященного противодействию коррупции.

По словам губернатора, перед законом должны быть равны все — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления.

«В своей работе мы не имеем права допускать любые коррупционные составляющие», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Якутске одного из чиновников уволили за намерение потратить около миллиона рублей из городского бюджета на проведение банкета.