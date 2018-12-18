Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Совфед прокомментировал планы США нарастить свое присутствие в Черном море

33
0 Оставить комментарий

Совфед прокомментировал планы США нарастить свое присутствие в Черном море

Москва, 17 декабря. Решение США нарастить свое военное присутствие в Черном море не даст Вашингтону никаких преимуществ, кроме дополнительной головной боли, полагает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

По его словам, речь, скорее всего, о пропагандистском ходе, который, вероятно, будет использоваться украинскими властями для убеждения собственных граждан в том, что зарубежные державы готовы оказать Киеву «поддержку».

Кроме того, сенатор отметил, что с трудом может представить себе противостояние США и России в Черном море.

«Оно не даёт американцам ни одного геополитического преимущества, кроме головной боли по поводу безопасности собственных судов», ― подчеркнул Морозов.

Сенатор добавил, что эти планы США никак не решат проблемы безопасности Украины, так как Россия будет лишь жестче реагировать на каждую новую провокацию Киева.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.