Совфед прокомментировал планы США нарастить свое присутствие в Черном море

Москва, 17 декабря. Решение США нарастить свое военное присутствие в Черном море не даст Вашингтону никаких преимуществ, кроме дополнительной головной боли, полагает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

По его словам, речь, скорее всего, о пропагандистском ходе, который, вероятно, будет использоваться украинскими властями для убеждения собственных граждан в том, что зарубежные державы готовы оказать Киеву «поддержку».

Кроме того, сенатор отметил, что с трудом может представить себе противостояние США и России в Черном море.

«Оно не даёт американцам ни одного геополитического преимущества, кроме головной боли по поводу безопасности собственных судов», ― подчеркнул Морозов.

Сенатор добавил, что эти планы США никак не решат проблемы безопасности Украины, так как Россия будет лишь жестче реагировать на каждую новую провокацию Киева.