Вашингтон, 18 декабря. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон стремится к свертыванию военного присутствия Ирана на сирийской территории, но не собирается ограничивать политическое влияние Тегерана в САР.

«Считаем, что Иран должен уйти оттуда. И когда мы говорим «Иран», имеем в виду иранские сухопутные силы», — заявил Джеффри, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Как подчеркнул представитель Госдепа, Вашингтон не стремится ограничивать взаимодействие Дамаска и Тегерана на дипломатическом уровне, отметив, что оно усилилось в последние годы.

Желание свернуть присутствие иранской армии в Сирийской Арабской Республике Джеффри мотивировал «угрозой», которую «представляет» Иран в этом регионе для США и их союзников.

«Иранские войска и особенно ракеты и защищающие их средства ПВО являются угрозой Израилю, в связи с чем Израиль наносит по ним удары. Потенциально они представляют угрозу и для нас, наших союзников и партнеров», — сообщил американский дипломат.

Напомним, силы коалиции во главе с США претендуют на военное доминирование на существенной части территории Сирии и не гнушаются наносить удары по мирным жителям по предлогом «борьбы с терроризмом».

После того, как Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики при поддержке России вернули контроль практически над всей территорией страны, Вашингтон заявил о смене приоритетов в этом регионе — в Госдепе сообщили, что останутся здесь в качестве «оплота против растущего влияния Ирана».