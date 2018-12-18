В Пентагоне не увидели интереса РФ к сохранению ДРСМД

Вашингтон, 18 декабря. В Пентагоне считают, что предложение Москвы провести консультации по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) «не демонстрирует заинтересованности» сохранить этот договор.

С соответствующим заявлением выступил представитель военного ведомства США Эрик Пэхон — его слова передает ТАСС.

«Предложение России не продемонстрировало заинтересованности в осуществлении шагов для сохранения ДРСМД», — сказал Пэхон.

По словам представителя Пентагона, российская сторона «превратила» свое предложение в «элемент пропаганды», тогда как США и их союзники, якобы, «проделали большую работу» для сохранения договора.

Пэхон заверил, что Вашингтон даст однозначный ответ на предложение Москвы провести консультации по ДРСМД на уровне военных экспертов. Вместе с тем, как отметил он, состоялось уже около 30 контактов на всех уровнях правительства РФ и пять контактов на экспертном уровне, но в США так и не увидели намерения вернуться к соблюдению ДРСМД.

«Ни одна из этих встреч не вылилась в прогресс, не говоря уже о возвращении к полному и проверяемому соблюдению (ДРСМД — прим.ред.)», — заявил Эрик Пэхон.

Напомним, именно Россия на прошлой неделе внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД. Параллельно министр обороны РФ Сергей Шойгу направил Вашингтону предложение обсудить разногласия по условиям соблюдения договора, но в течение суток Москвы не дождалась «даже формальной реакции» на него.

В правительстве России истолковали это как нежелание США идти на аргументированный и профессиональный диалог.

Как напоминают «Известия», СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и малой (500–1000 км) дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.

В начале декабря в Госдепе США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. По мнению Вашингтона, РФ нарушает условия договора, используя ракету 9М729 комплекса «Искандер-М». В Москве неоднократно опровергали это обвинение.