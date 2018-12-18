МВД предложило изменить правила техосмотра автомобилей

Москва, 18 декабря. МВД России выступило с предложением изменить правила техосмотра. В частности, в министерстве хотят запретить операторам проводить техосмотр без проверки регистрационных документов. Соответствующая информация была размещена на портале проектов нормативных документов.

Законопроект предлагает обязать специалистов, проводящих техосмотр, сверять указанные на частях машины номера с данными, содержащимися в документах. Таким образом, в случае замены кузова, рамы, кабины или шасси хозяин автомобиля будет обязан внести изменения в регистрационные данные. Если номера на частях машины не будут совпадать с данными в документах, оператор техосмотра должен будет отказать в его проведении.

Сейчас инициатива министерства находится в стадии публичного обсуждения. Отметим, что факты использования автомобилей с измененной маркировкой в России выявляются достаточно часто. По данным ГИБДД, только за последние девять месяцев были выявлены более 5,3 тысяч транспортных средств, у которых маркировка была изменена или уничтожена.