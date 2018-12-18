Российская резолюция против нацизма принята Генассамблеей ООН

Нью-Йорк, 17 декабря. Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Документ был поддержан 129 государствами, еще 54 решили воздержаться. Против резолюции по борьбе с нацизмом выступили США и Украина.

Подготовленный Россией документ содержит 66 пунктов, в которых содержится серьезная озабоченность Москвы относительно героизации любых нацистских движений, включая неонацистские группировки, а также бывших членов преступной организации «Ваффен-СС». Кроме того, документ содержит рекомендацию всем государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации при помощи соответствующих средств.