Порошенко заявил о переброске частей ВСУ по воздуху для «отражения агрессии»

Киев, 18 декабря. Украина перебрасывает часть воинских подразделений на позиции для отражения «возможной агрессии РФ». Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая перед студенческим активом в Днепре.

По словам украинского президента, переброска войск по воздуху нужна для создания резерва первой очереди. Минимальный срок полного развертывания боевых частей составляет 60 дней, однако Порошенко хочет сократить его.

«Я сказал: «Нет, мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолётами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди», ― приводит слова Порошенко RT.

Напомним, что в начале декабря Порошенко сообщил о переброске украинских десантников на границу с РФ.