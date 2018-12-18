Сирия: США признали возможность прорыва в мирном урегулировании в САР

Вашингтон, 17 декабря. В ходе процесса мирного урегулирования на территории Сирии есть все шансы добиться подлинного прорыва, считает администрация США. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Атлантическом совете.

«Мы на этой неделе чрезвычайно близки к потенциальному прорыву или развалу [мирного урегулирования в Сирии]. Мы узнаем это к четвергу на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии», ― подчеркнул американский дипломат.

В своей речи он признал, что сейчас уже на всей территории Сирии установился «относительный мир и спокойствие». По его словам, сейчас присутствует реальная возможность для достижения цели при помощи исключительно дипломатическими средствами.

Отметим, что американские войска находятся на территории Сирии без разрешения ООН или Дамаска, а усилия США, по мнению ряда экспертов, сводятся к попыткам свергнуть законное правительство президента САР Башара Асада.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за 2018 год в свои дома вернулись более 300 000 сирийских беженцев. Кроме того, силами российских специалистов идет активное восстановление сирийской гражданской инфраструктуры по всей стране.