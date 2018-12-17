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Сирия: эксперт прокомментировал призывы вернуть САР членство в ЛАГ

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Сирия: эксперт прокомментировал призывы вернуть САР членство в ЛАГ

Москва, 17 декабря. Призывы вернуть Сирии членство в Лиге арабских государств (ЛАГ) говорят о том, что арабские страны постепенно идут на признание сирийского правительства. С таким заявлением выступил старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.

Он отметил, что в 2018 году призывы восстановить членство Сирии в полном объеме в Лиге арабских государств звучали намного чаще, чем в прошедшие годы.

«Это говорит о том, что ситуация меняется на уровень признания сирийского правительства, необходимости его привлечения в переговорный процесс на уровне межарабских государств, но не говорит ничего о том, что ЛАГ становится более живой, более жизнеспособной», ― отметил Лукьянов.

Отметим, что в начале этой недели президент Судана Омар Аль-Башир прибыл в Сирию, чтобы встретится с президентом САР Башаром Асадом. Это первый визит лидера страны-участника Лиги арабских государств в Сирию с 2011 года, что подтверждает мнение эксперта о намерении отдельных стран восстановить статус Сирии в ЛАГ. Членство Сирии в Лиге было приостановлено в 2011 году, когда в САР начался военный конфликт.

Автор: Антон Зарубин
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