МИД Украины отрицает факт подготовки вооруженной провокации на границе с РФ

Киев, 17 декабря. Власти Украины отрицают, что они готовят на вооруженную провокацию на границе с Россией. Как заявляет министерство иностранных дел Украины, Киев намерен «восстановить контроль» над Донбассом и Крымом исключительно «мирным путем».

Реакцией Киева на выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стало заявление украинского МИД, в котором украинское министерство объявило, что Украина придерживается исключительно «политико-дипломатического» пути для возвращения Крыма и Донбасса.

Ранее Лавров в своем выступлении предупредил, что украинские власти готовят вооруженную провокацию на границе с Россией, которая может быть совершена в конце декабря этого года. Российский министр напомнил Киеву, что Москва жестко ответит на любые провокации, направленные против России.

В ответ украинский МИД опубликовал сообщение, в котором отрицается подготовка Киева к каким-либо провокациям на границе, а также заявляется о планах Украины решать проблемы «политико-дипломатическим» путем».