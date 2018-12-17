Задержанные в Москве ингушские студенты отпущены из ОВД
Москва, 17 декабря. Задержанные ингушские студенты Российского государственного геологоразведочного университета были отпущены из московского ОВД. Об этом сообщает постоянное представительство Ингушетии при президенте РФ.
Как сообщили ранее в постоянном представительстве Ингушетии, 17 декабря сотрудниками правоохранительных органов были задержаны около 40 студентов из Ингушетии, учившихся в Российском государственном геологоразведочном университете. Все они были доставлены в ОВД «Обруческий» и ОВД «Зюзино». Официальной информации от правоохранительных органов о причинах задержания студентов не поступало.
«В настоящее время все наши студенты отпущены. В ходе разговора с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно - студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана, в котором он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета», ― сообщает постпредство Ингушетии при президенте России.
В настоящий момент ведомство и московская полиция при содействии руководства вуза уточняют, действительно ли ингушские студенты были причастны к упомянутому инциденту.