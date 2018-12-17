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Технологии

Huawei и KFC используют беспилотники для автоматической доставки кофе

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Huawei и KFC используют беспилотники для автоматической доставки кофе

Москва, 17 декабря. Компания Huawei и сеть фастфуда KFC решили вместе провести испытания нового сервиса по доставке клиентам кофе при помощи дронов. Отработка необычной доставки прошла в китайском городе Шеньчжень.

Новый сервис работает следующим образом: клиент делает заказ при помощи мобильного приложения, указывает адрес, а затем к нему прибывает автоматически пилотируемый дрон. Сигнал от центра до беспилотника передается по сотовой сети.

Телеканал «360» привел комментарий старшего бизнес-консультанта Huawei Игоря Акулинина, который отметил, что после ввода в строй сетей 5G подобные схемы станут еще более эффективными, так как благодаря новому стандарту связи появится возможность получать информацию о высоте, на которой находится беспилотник.

В компании отметили, что полноценный сервис для клиентов данный проект в ближайшее время едва ли перерастет, однако эта инициатива интересна, как полигон для отработки ряда сценариев, связанных с автоматической доставкой.

Автор: Антон Зарубин
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