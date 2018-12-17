Сирия: боевики провели несколько обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 17 декабря. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, провели за минувшие сутки несколько обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама, а также районов города Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Чифтлик-Ханифа, Бшарфа, Сандран и высоты Телль-Метвази в провинции Латакия, населенных пунктов Ниха, Ачан (дважды), Телль-Базам и Эль-Фхайль провинции Хама, северо-западной и юго-западной окраин, а также района научно-исследовательского центра в городе Алеппо», ― сообщил российский генерал-лейтенант.

По его словам, в Сирии продолжает действовать амнистия, объявленная президентом страны Башаром Асадом, в отношении лиц, уклонившихся от прохождения воинской службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. На состояние 16 декабря данного года были амнистированы 17 782 человека.

Кроме того, в стране продолжается восстановление инфраструктуры, жилых домов, а также образовательных и медицинских учреждений.