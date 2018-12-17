Делегация WADA прибыла в Москву для работы в лаборатории РУСАДА

Москва, 17 декабря. Группа специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыла в Москву и уже во вторник приступит к работе в московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает менеджер по коммуникациям WADA Джеймс Фицджеральд.

Ранее сообщалось, что 20 сентября исполком WADA принял решение восстановить полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого российская организация была лишена в ноябре 2015 года.

В соответствии с решением WADA, российская сторона обязана до 31 декабря этого года предоставить доступ специалистам Всемирного антидопингового агентства к данным московской антидопинговой лаборатории.

Делегация WADA состоит из пяти человек; ее возглавляет независимый эксперт Хосе Антонио Паскуаль. Чтобы извлечь данные московской лаборатории, им понадобится три дня.