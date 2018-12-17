«Фенербахче» по зубам «Зениту»: эксперт поделился ожиданиями о предстоящем матче Лиги Европы

Москва, 17 декабря. Несмотря на неудачный прошлый сезон, петербургский «Зенит» вполне способен показать хорошую игру в матче против турецкого «Фенербахче» в рамках Лиги Европы. Об этом в понедельник заявил известный российский и украинский футбольный тренер Игорь Гамула, комментируя итоги жеребьевки.

Эксперт отметил, что российским футболистам будет тяжело психологически, поскольку турецкие болельщики «сумасшедшие», да еще и находятся на своем поле. Однако петербуржцы все равно в состоянии одолеть соперника, главное хорошо подготовиться и помнить о трех поражениях в прошлом году.