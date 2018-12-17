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Новая оптическая иллюзия набирает популярность в Сети

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Новая оптическая иллюзия набирает популярность в Сети

Москва, 17 декабря. В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия, которую снял на видео итальянский турист Дарио Бонци.

Бонци обнаружил оптическую иллюзию во время прогулки в долине Камонике, которая расположена в центральных Альпах. На кадрах можно увидеть абсолютно неподвижную струю воды, однако при прикосновении к ней становится понятно, что вода течет.

«Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой», — признался Бонци.

Данную оптическую Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного течения, при котором перемещение жидкости происходит без перемешивания и пульсаций, передает «СвободнаяПресса».

Автор: Артем Никулин
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