Решение Давоса снять запрет на участие России доказывает независимость форума — Орешкин

Париж, 17 декабря. Москва приветствуют решение организаторов Давосского форума допустить российских представителей до участия в мероприятии. Об этом в понедельник заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Мы попытались донести, что это вопрос не российского участия или неучастия, а вся эта ситуация — это вопрос скорее сохранения или несохранения статуса независимой площадки для Всемирного экономического форума», — отметил он.

По словам главы Минэкономразвития, если бы российским бизнесменам запретили участие в Давосе, Россия бы это пережила, а вот репутация самого форума серьезно бы пострадала.

Напомним, что в ноябре организаторы Давосского форума запретили участие в мероприятии бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрее Костину, которые ранее были внесены в санкционный список США. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не отменят ограничения.