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Названы лучшие фильмы ужасов 2018 года

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Названы лучшие фильмы ужасов 2018 года

Москва, 17 декабря. Эксперты портала Screen Rant составили рейтинг самых страшных ужастиков 2018 года. Картиной, леденящей кровь больше всего, в итоге была выбрана «Реинкарнация» Ари Астера.

«Этот фильм стоит посмотреть, если вы думаете, что ваши нервы справятся», — говорится в пояснении к рейтингу.

На второе место эксперты поставили фильм «Тихое место» Джона Красински, третья позиция рейтинга у «Суспирии», ремейка знаменитого хоррера 1977 года. Также в пятерку самых страшных фильмов попали британский ужастик «Истории призраков» и французский фильм «Выжившая».

Названы лучшие фильмы ужасов 2018 года

Напомним, ранее «Яндекс» назвал самые популярные фильмы и сериалы в России 2018 года.

Автор: Федор Веснин
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