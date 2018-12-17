Эксперт прокомментировал заявление ЕС об украинских гарантиях отменить военное положение

Москва, 17 декабря. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что украинская сторона дала ей гарантии отмены военного положения в стране уже в ближайшее время. Ее слова прокомментировал доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

По его словам, смысл этих гарантий остается неясным, так как военное положение и без этого прекратится в декабре, так как попросту истечет срок его действия. Если украинский президент захочет его продлить, ему придется идти в Верховную раду, которая ему откажет. Следователь, действие военного положения прекратится в самое ближайшее время, поскольку оно вводилось лишь на тридцать дней.

Эксперт предположил, что украинская сторона хочет представить отмену военного положения как личную заслугу Порошенко, который «отменит» военное положение в тот самый день, когда оно и без того прекратит свое действие.

«Абсолютно детсадовский развод. Понятно, что Порошенко не удалось ввести военное положение во всей Украине, а его введение в некоторых областях ему ровным счётом ничего не даёт. Потому что выборы отменить в таком случае нельзя. Основную задачу он не выполнил», — приводит слова Манойло RT.

Напомним, что ранее Могерини заявила о данных украинской стороной гарантиях отмены военного положения в ряде регионов страны.