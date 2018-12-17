Пугачева вновь вернется на сцену, чтобы отпраздновать свое 70-летие

Москва, 17 декабря. Известная российская певица Алла Пугачева намерена вновь вернуться на сцену, чтобы дать большой сольный концерт и отпраздновать таким образом свое 70-летие. Выступление королевы российской эстрады состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — пишет певица в Instagram, где она опубликовала афишу своего будущего концерта, который получил название «Алла Пугачева. P.S.».

Спонсором мероприятия выступила компания Ростех, «Вертолеты России», банк ВТБ, а также радиостанция «АвтоРадио». Напомним, что о завершении музыкальной карьеры Пугачева заявила еще в 2009 году. С тех пор она не давала концертов, отмечает «Свободная пресса».