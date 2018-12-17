Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пугачева вновь вернется на сцену, чтобы отпраздновать свое 70-летие

50
0 Оставить комментарий

Пугачева вновь вернется на сцену, чтобы отпраздновать свое 70-летие

Москва, 17 декабря. Известная российская певица Алла Пугачева намерена вновь вернуться на сцену, чтобы дать большой сольный концерт и отпраздновать таким образом свое 70-летие.  Выступление королевы российской эстрады состоится 17 апреля в Кремлевском дворце.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — пишет певица в Instagram, где она опубликовала афишу своего будущего концерта, который получил название «Алла Пугачева. P.S.».

Спонсором мероприятия выступила компания Ростех, «Вертолеты России», банк ВТБ, а также радиостанция «АвтоРадио». Напомним, что о завершении музыкальной карьеры Пугачева заявила еще в 2009 году. С тех пор она не давала концертов, отмечает «Свободная пресса».

 

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.