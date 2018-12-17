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Названа дата начала продажи билетов на поезда в Крым

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Названа дата начала продажи билетов на поезда в Крым

Симферополь, 17 декабря. Билеты на поезда в Крым, которые курсировать по железнодорожной части Крымского моста, поступят в продажу 9 декабря 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.

Он также добавил, что на первом этапе в Крым будут запущены десять пар пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Смоленска, Брянска и Кисловодска. Кроме того, между материковой частью РФ и полуостровом будут курсировать 10 пар грузовых поездов и четыре пары пригородных.

Автор: Артем Никулин
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