Названа дата начала продажи билетов на поезда в Крым

Симферополь, 17 декабря. Билеты на поезда в Крым, которые курсировать по железнодорожной части Крымского моста, поступят в продажу 9 декабря 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.

Он также добавил, что на первом этапе в Крым будут запущены десять пар пассажирских поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Смоленска, Брянска и Кисловодска. Кроме того, между материковой частью РФ и полуостровом будут курсировать 10 пар грузовых поездов и четыре пары пригородных.