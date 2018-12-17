Едва не замерзший на «Колыме» испанец намерен вернуться в Магадан

Москва, 17 декабря. Испанский путешественник Хосе Пахарес, который оказался на волоске от гибели в Магаданской области России, рассказал, что не был готов к 50-градусному морозу. Пахареса, напомним, на трассе «Колыма» спасли местные жители.

«Мне казалось, я был идеально подготовлен: одежда, обувь, велосипед. У меня были теплые вещи — штаны, куртки, газовая горелка. Я знал, что еду в очень холодное место. И все шло хорошо до этой ночи — тогда стало слишком холодно, -50 градусов», — цитирует испанского путешественника Ридус.

Пахарес, как оказалось, познакомился со своими будущими спасителями еще перед началом велопутешествия к Байкалу. Местных жителей Ваху, Мусу и Аслана он встретил в придорожном кафе, мужчины заподозрили, что испанец мог недооценить силу русских морозов, и через несколько дней отправились вслед за ним.

В ста километрах от Магадана они обнаружили Пахареса замерзающим в палатке.

«Я обморозил руку, три пальца почернели. Но доктора сказали, что ампутировать не нужно…» — рассказал испанец.

Путешественник признался, что от безумной идеи доехать на велосипеде от Магадана до Байкала он отказываться не собирается.