Эксперты рассказали, как правильно выбирать мандарины на Новый год

Москва, 17 декабря. Близятся новогодние праздники, и в ближайшие недели мандарины, а также ингредиенты для салата оливье станут самыми ходовыми товарами. Однако далеко не все знают, как правильно выбирать фрукты к новогоднему столу.

По словам эксперта в психологии снижения веса Елены Кален, определить хороший мандарин можно по цвету кожуры. Самыми сладкими считаются мандарины с красноватым или ярко-оранжевым оттенком. Чем светлее будет кожура, тем кислее окажется плод.

Кроме того, о хороших вкусовых качествах фрукта может сказать его вес. Сладкие и сочные цитрусовые всегда самые спелые. Однако они не должны иметь вмятин.

Аналогичной точки зрения придерживается директор по развитию оценочной компании «Апхилл» Лев Сальц. Он обратил внимание, что если на мандарине есть белый налет, зеленые прожилки или у него липкая кожура, лучше его не покупать.

Помимо цвета и веса эксперт упомянул третий немаловажный критерий оценки спелости мандарина — ярко выраженный цитрусовый запах. Сальц советует брать испанские или марокканские мандарины, которые имеют сладкий вкус. А вот израильские, абхазские или турецкие мандарины могут быть на любителя из-за кисловатого вкуса и сухости, пишет «ПолитЭксперт».