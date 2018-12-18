Сирия итоги за сутки на 18 декабря 06.00: джихадисты атакуют САА в Хаме, террористы вынуждают гражданских оставаться в опасных районах Идлиба

Сирия, 18 декабря. Джихадисты предприняли несколько попыток атаковать позиции САА в Хаме, в Идлибе террористы вынуждают гражданских оставаться в опасных районах, в Ракке неизвестные застрелили мирного жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, отбили атаки радикальных исламистов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: захватило несколько мирных жителей Хаджина.

«Тахрир аш-Шам»: угрожает мирному населению Идлиба, обстреляла поселения Хамы, разрушила ряд мостов в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала позиции САА в Хаме.

Курды: укрепляют позиции на севере Хасаки, противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции SDF в Алеппо, прислали подкрепление в Идлиб.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Marwa__Osman), что радикальные исламисты нанесли удары по окраине административного центра региона. Twitter-канал (@NorsForStudies) сообщал о столкновениях между джихадистами и Сирийской арабской армией (САА) в районах Аль-Рашидин и Аль-Мансура. Кроме того, перестрелки между САА и боевиками отмечались недалеко от поселения Халса.

Военный Twitter-канал (@rangoonpoint) сообщал, что радикалы «Тахрир аш-Шам» разрушили несколько мостов на юге региона.

ВС Турции продолжили вести обстрел позиций курдских военизированных отрядов на севере провинции, писало информагентство Al-Masdar News.

Местный совет города Джараблус закрыл центральный городской рынок из-за опасности терактов, передавал один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Позже боевики остановили в пригороде автомобиль с взрывным устройством на борту, сообщал Twitter-канал (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, мужчина и женщина, находившиеся в транспортном средстве, были арестованы. Накануне в Африне произошла детонация СВУ, предположительно заложенного радикалами курдских Отрядов народной самообороны (YPG). В результате инцидента погибло восемь мирных жителей поселения. Сегодня Twitter-канал (@jaquessparreaux) сообщил, что еще 14 гражданских получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky), что в Хаджине продолжались уличные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Ранее в результате столкновений в окрестностях города курды потеряли несколько боевиков.

Радикальные исламисты заявили, что взяли в плен несколько мирных жителей Хаджина. Данное сообщение опубликовал Twitter-канал (@smmsyria).

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты открыли огонь по позициям правительственных войск САР к югу от административного центра провинции Идлиб, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NabilOthman16). В качестве ответных мер, Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел укрепрайонов джихадистов недалеко от города Серакиб. Также военный источник писал в Twitter (@Step_Agency), что столкновения между армией САР и радикальными исламистами также отмечались недалеко от населенного пункта Джарджаназ.

Позже боевики группировки «Ансар аль-Таухид» попытались атаковать расположения САА в районе Аль-Джахебия на юго-востоке региона, сообщал местный Twitter-канал (@HamahNow). По данным автора публикации, сирийская армия отбила атаку исламистов и открыла ответный огонь по их укрепрайонам.

Мирное население захваченных террористами районов Идлиба продолжает выходить с опасных территорий через организованный российскими и сирийскими военнослужащими коридор в районе Абу Духура, передавало информационное агентство Sputnik. Однако, по сведениям местного Twitter-канала (@TruthfulOften), радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» запугивают жителей провинции, угрожая отомстить в случае, если гражданские перейдут на подконтрольные правительственным войскам участки.

Информационное агентство Masar Press сообщало, что в юго-восточный пригород Идлиба прибыло подкрепление ВС Турции.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка взорвался автомобиль курдских военизированных отрядов, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@RisboLensky). Данных о пострадавших не поступало.

На западной окраине города неизвестные застрелили мирного жителя, сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Twitter-канал (@AlhadafMedia) писал, что на востоке региона состоялись похороны трех боевиков Демократических сил Сирии (SDF), убитых в столкновениях с ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Хама

Террористы радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по мирным поселениям на севере провинции Хама, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@GelfandYakov).

Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщал, что в ответ на агрессию со стороны джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований недалеко от города Аль-Латамина. Ранее столкновения между САА и боевиками отмечались в окрестностях поселений Мурек, Маан, Масасна и Телль Базам.

За прошедшие сутки радикальные исламисты дважды пытались проникнуть на подконтрольные САА территории на севере провинции Хама, сообщал Twitter-канал (@tSrVl7rD4wF4jGu). По сведениям автора публикации, бойцы правительственных сил отбили атаку джихадистов и уничтожили нескольких из них.

Также военный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu), что члены незаконного военизированного формирования «Джейш аль-Изза» спровоцировали перестрелки с армией САР недалеко от Мааркабы.

Провинция Хасака

Боевики курдских отрядов ополчения продолжают укреплять позиции в районе сирийско-турецкой границы. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@raaqqa2018), что боевики курдского ополчения роют тоннели в населенном пункте Рас аль-Айн.

Напомним, курдские радикальные формирования готовятся к атакам со стороны ВС Турции. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против подконтрольных Рабочей партии Курдистана (РПК) вооруженных группировок и Отрядов народной самообороны (YPG).

Ирак

В провинции Найнава продолжилась операция правительственных сил Ирака против банд «Исламского государства», которые продолжают скрываться на территории региона. Информационное агентство Iraqi News писало, что удары по тоннелю ИГ в горном районе Атшан нанесли ВВС Ирака. В результате боевого вылета иракская авиация уничтожила четырех радикальных исламистов.

Кроме того, бойцы правительственных войск арестовали двух боевиков ИГ в Мосуле. Также в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук были взяты под стражу три женщины, являющиеся членами ИГИЛ, сообщало Iraqi News.

В Басре произошла детонация СВУ, передавало Iraqi News. По сведениям информагентства, при взрыве погибло двое детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)