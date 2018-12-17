Сирия новости 17 декабря 22.30: «Тахрир аш-Шам» разрушила несколько мостов в Алеппо, в Хаме САА отбила нападение радикалов

Сирия, 17 декабря. «Тахрир аш-Шам» разрушила несколько мостов в Алеппо, в Хаме САА отбила нападение радикалов, в Идлиб прибыло подкрепление ВС Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе, отбили атаку исламистов в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: разрушила ряд мостов в Алеппо.

ВС Турции: прислали подкрепление в Идлиб.

Провинция Алеппо

Боевики остановили автомобиль с взрывным устройством на борту в пригороде Джараблуса, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, мужчина и женщина, находившиеся в транспортном средстве, были арестованы. Ранее совет города закрыл для гражданских центральный рынок из-за опасности терактов.

Военный Twitter-канал (@rangoonpoint) сообщает, что радикалы «Тахрир аш-Шам» разрушили несколько мостов на юге провинции Алеппо.

Провинция Идлиб

В окрестностях населенного пункта Джарджаназ продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AlixRo89). Ранее террористы атаковали позиции правительственных сил САР в южной части провинции Идлиб, чем спровоцировали ответные действия САА.

Информационное агентство Masar Press сообщает, что в юго-восточный пригород Идлиба прибыло подкрепление ВС Турции.

Провинция Хама

Радикальные исламисты готовят серию нападений на позиции правительственных войск САР в провинциях Хама и Латакия, передает информационное агентство Al-Masdar News, ссылаясь на источники в рядах боевиков. Ранее Сирийская арабская армия (САА) отражала все атаки джихадистов, нанося незаконным вооруженным формированиям значительный ущерб.

Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@Syria_News5), что банда радикалов пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории в северной части Хамы. Бойцы войск Башара Асада отбили нападение террористов.

Ирак

Силы безопасности Ирака продолжают прочесывать Мосул и его окрестности в рамках операции против «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News передает, что бойцы правительственных сил арестовали двух террористов «Исламского государства»1, скрывавшихся на территории города.

Ранее ВВС Ирака уничтожили четырех радикальных исламистов, прятавшихся в тоннеле в горном районе Атшан провинции Найнава.

В населенном пункте Хавиджа взяты под стражу три женщины, являющиеся членами ИГИЛ, сообщает Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)