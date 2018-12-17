«Им свой народ не жалко»: эксперт объяснил, почему Порошенко использует политику провокаций

Киев, 17 декабря. Политика украинского президента Петра Порошенко, направленная на провокацию России и разрыв с ней отношений, приведет к печальному финалу, полагает главный редактор «Украина.ру» Искандер Хисамов.

По словам Хисамова, Порошенко руководствуется «железной логикой», сделав ставку на агрессивное локальное меньшинство еще в 2015 году после подрыва украинскими радикалами крымских ЛЭП в Херсонской области. Украинский президент полагается на националистов – таких, как Дмитрий Ярош – однако реальной поддержки избирателей у него нет и не может быть. В то же время, низкий рейтинг не является сюрпризом для Порошенко; более того, он и не рассчитывает на народное одобрение своих действий.

«Было понятно, что этот режим не получит поддержки народа. Он на нее и не рассчитывает – ему нужно совершенно другое. У него коридор возможностей, рельс – и он по ним идет. Еще будет прерывание дипломатических отношений с Россией, транспортного и железнодорожного сообщения с Россией. И торговля будет. Они имеют большое преимущество перед Россией – им свой народ не жалко. Они пойдут на это ради сохранения политической власти», ― заявил Хисамов.

По мнению эксперта, Порошенко и его люди понимают, что в случае смены власти на Украине, они бесповоротно уйдут с политической сцены. Поэтому действующий украинский президент делает и будет делать все, чтобы продлить свое пребывание у власти как можно дольше. Хисамов предположил, что Порошенко не остановится ни перед чем – даже перед новыми провокациями против России, включая военные. Эксперт предположил, что Порошенко сможет удержать власть этой весной, однако конец для его режима может стать очень печальным, поскольку тактика провокаций неизбежно приведет к опасным последствиям.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовящейся на конец декабря украинской провокации с использованием ВСУ у границ РФ в Крыму. Российский министр напомнил, что подобные шаги Киева приведут к самому жесткому ответу со стороны Москвы.