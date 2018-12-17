«А потом позовут западных союзников»: эксперт назвал цель украинского закона о расширении контроля в Черном море

Киев, 17 декабря. Верховная рада направила на подпись президенту Украину закон о расширении зоны украинского контроля в Черном море. Закон позволяет кораблям Госпогранслужбы Украины без предупреждения открывать огонь на поражение. Кроме того, украинские пограничники получили право применять оружие после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших границу Украины.

По мнению замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, данный закон позволит украинской стороне продолжить нагнетание напряженности в акватории Черного и Азовского морей.

«Все это связано с тем, что Украина крайне заинтересована в нагнетании военно-политической напряженности в акватории Черного и Азовского морей», — рассказал Данюк в комментарии RT.

Эксперт также добавил, что Украина продолжит попытки создания новой горячей точки в акватории Черного моря, после чего Киев сможет «позвать на помощь своих западных союзников». Кроме того, обострение ситуации в Черном море может послужить основанием для увеличения военного присутствия США и НАТО в регионе.

«Нынешняя власть хочет, чтобы подобного рода провокации продолжались. Создание еще одной потенциально горячей точки в акватории Чёрного моря выгодно Украине, как и США», — отметил Данюк.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские моряки осуществляли провокационные действия, а также игнорировали законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее украинские военные суда были задержаны в районе Керченского пролива.