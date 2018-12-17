«Сразу видно, чьи уши торчат»: Слуцкий рассказал, кто стоит за украинской провокацией в Керченском проливе

Москва, 17 декабря. Глава комитета Госдумы по международным делам выразил надежду на то, что Евросоюз не станет принимать новый пакет антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе. Он обратил внимание на то, что в Европе до сих пор нет консенсуса по данному вопросу.

«Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной США ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа», — отметил депутат, отвечая на вопросы журналистов.

Слуцкий уверен, что за организацией украинской провокации в Керченском проливе (а именно так действия ВМСУ охарактеризовал МИД РФ) стоят США. Народный избранник подчеркнул, что по обещаниям новых поставок оружия на Украину и по требованиям новых санкций сразу видно, «чьи уши торчат из ноябрьской провокации на море».

По словам главы думского комитета, Вашингтон заинтересован не в урегулировании конфликта на Украине, а в сохранении киевского «марионеточного режима» с президентом Петром Порошенко во главе.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал европейский страны ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Кроме того, США намерены усилить свое военное присутствие в водах Черного моря.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.