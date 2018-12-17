Тимошенко рассказала об «эпохальной авантюре» Порошенко по продаже украинской ГТС

Киев, 17 декабря. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала об «эпохальной авантюре» президента страны Петра Порошенко. По словам лидера партии «Батькивщина», Порошенко пытается присвоить себе украинскую газотранспортную систему.

Тимошенко заявила, что президент Украины, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, продает ГТС за бесценок.

«Петр Порошенко совместно с аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС… Она [газотранспортная система] отдается в управление неизвестно кому», — цитирует Тимошенко пресс-служба «Батькивщины».

Экс-премьер Украины предложила Верховной раде принять законопроект, запрещающий любые манипуляции с ГТС. Тимошенко считает, что после продажи ГТС Украина лишится 3 миллиардов долларов ежегодного дохода.

Ранее, напомним, ЕС в очередной раз призвал Киев завершить процесс отделения и приватизации газотранспортной и электротранспортной систем страны.

Как ранее неоднократно предупреждали украинские оппозиционные политики и экономисты, президент Украины Петр Порошенко, который имеет огромное влияние на бизнес-круги страны, может попытаться выкупить ГТС по заниженной цене через подставных лиц.

При этом само по себе будущее приходящей в негодность украинской ГТС — особенно учитывая потерю Украиной статуса страны-транзитера российского газа после запуска «Северного потока — 2» — вызывает у экспертов большие вопросы.

Отметим также, что Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, по всей видимости, будут бороться за пост президента Украины на предстоящих весной 2019 года выборах. В настоящее время экс-премьер Украины имеет более высокий предвыборный рейтинг, чем действующий президент. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник тем временем считает, что украинского президента в следующем году будут выбирать дважды, а возможно и трижды, напоминает «ФедералПресс».