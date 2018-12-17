«Уезжайте из города»: украинские силовики выселяют жителей Светлодарска

Киев, 17 декабря. Украинские вооруженные силы начали выселять жителей Светлодарска (Донецкая область) из города без объяснения причины.

«Уезжайте из города», — требуют военные.

Как сообщает WarGonzo, светлодарцам, у которых есть родственники в других городах, предлагается временно переселиться к ним. Тем же, у кого никого нет, придется остановиться в Житомире.

Накануне в ДНР сообщили о переброске в Донбасс украинских танков и самолетов, что может свидетельствовать о подготовке широкомасштабного наступления. Предполагается, что штурмовики Су-25 обеспечат огневую поддержку пехоте во время атаки на позиции ДНР и ЛНР. Кроме того, действия украинских силовиков, вероятнее всего, с моря будут прикрывать украинские корабли.

Отметим, что украинские власти за последние четыре года не выполнили ни одного пункта минских соглашений, которые предполагают мирное урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.



Как сообщили представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики за минувшие сутки 24 раза обстреляли территории Донбасса. В воскресенье ВСУ нарушили режим прекращения огня 17 раз. По информации силовых органов ДНР, украинские солдаты при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военные операции. Урегулировать конфликт пытаются, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами продолжаются.