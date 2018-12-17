Стало известно, что состояние Шумахера значительно улучшилось

Берлин, 17 декабря. Немецкий автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, состояние здоровья Шумахера заметно улучшилось. Гонщик был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и больше не прикован к постели. В настоящее время Шумахер проходит реабилитационный курс в своем доме в Швейцарии. Гонщик все еще нуждается в постоянном медицинском наблюдении, стоимость которого достигает 50 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму при падении на горнолыжном курорте. После этого Шумахер более полугода провел в состоянии искусственной комы. После выписки из больницы он проходит курс реабилитации.